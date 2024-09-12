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Дощі та грози, до 31° на сході: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 23136 перегляди

В Україні очікуються короткочасні дощі та грози, крім східних областей. Температура вночі 10-19°, вдень 19-28°, на сході до 31°. У Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Дощі та грози, до 31° на сході: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні очікуються короткочасні дощі та грози, окрім східних областей. Температура вдень 19-28°, на сході до 31°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 12 вересня в Україні, окрім східних областей, короткочасні дощі, вдень місцями грози.

Вітер південно-східний, з переходом на заході країни на північно-західний, 7-12 м/с.    

Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°; на решті території вночі 14-19°, вдень 23-28°, на сході країни до 31°.

На Київщині

Короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Завтра Україну очікують дощі під впливом циклону Аннет - синоптик11.09.24, 13:15 • 13348 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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