Дощі та грози, до 31° на сході: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні очікуються короткочасні дощі та грози, крім східних областей. Температура вночі 10-19°, вдень 19-28°, на сході до 31°. У Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.
В Україні сьогодні очікуються короткочасні дощі та грози, окрім східних областей. Температура вдень 19-28°, на сході до 31°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 12 вересня в Україні, окрім східних областей, короткочасні дощі, вдень місцями грози.
Вітер південно-східний, з переходом на заході країни на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°; на решті території вночі 14-19°, вдень 23-28°, на сході країни до 31°.
На Київщині
Короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.
Завтра Україну очікують дощі під впливом циклону Аннет - синоптик11.09.24, 13:15 • 13348 переглядiв