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Завтра Україну очікують дощі під впливом циклону Аннет - синоптик

Завтра Україну очікують дощі під впливом циклону Аннет - синоптик

Київ • УНН

 • 13348 перегляди

У четвер по всій Україні прогнозуються періодичні дощі з грозами через циклон Annet. Температура повітря буде неоднорідною: від +19°C на заході до +32°C на сході країни.

У четвер, 12 вересня, майже по всій території України очікуються періодичні дощі, подекуди з грозами. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

Деталі

Завтра погода України перебуватиме під впливом циклонічної системи, що розташувалася на південному заході Європи - центр циклону Annet буде над Італією. Атмосферні фронти цієї циклонічної системи зумовлять практично повсюди в Україні 12-го вересня періодичні дощі, подекуди з грозами

- розповідає Діденко. 

За її словами, така зміна погоди може вплинути на метеопатів - головний біль, проблеми з артеріальним тиском, сонливість, зниження працездатності тощо.

Також синоптикиня попередила, що температура повітря 12-го вересня в Україні очікується неоднорідною.

Зокрема, у західних областях протягом дня +19+22 градуси, у східній частині +28+32 градуси, на решті території України буде тепла погода, +25+30 градусів.

У Києві 12-го вересня також варто очікувати на дощ, може, ще й гримне гроза. Максимальна температура повітря коливатиметься поблизу +27 градусів

- підсумувала Діденко.

Нагадаємо

За даними Європейської кліматичної служби Copernicus, літо 2024 року встановило рекорд спеки на Землі. Експерти прогнозують, що 2024 рік може стати найтеплішим за всю історію людства.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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