Завтра Україну очікують дощі під впливом циклону Аннет - синоптик
Київ • УНН
У четвер по всій Україні прогнозуються періодичні дощі з грозами через циклон Annet. Температура повітря буде неоднорідною: від +19°C на заході до +32°C на сході країни.
У четвер, 12 вересня, майже по всій території України очікуються періодичні дощі, подекуди з грозами. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.
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Завтра погода України перебуватиме під впливом циклонічної системи, що розташувалася на південному заході Європи - центр циклону Annet буде над Італією. Атмосферні фронти цієї циклонічної системи зумовлять практично повсюди в Україні 12-го вересня періодичні дощі, подекуди з грозами
За її словами, така зміна погоди може вплинути на метеопатів - головний біль, проблеми з артеріальним тиском, сонливість, зниження працездатності тощо.
Також синоптикиня попередила, що температура повітря 12-го вересня в Україні очікується неоднорідною.
Зокрема, у західних областях протягом дня +19+22 градуси, у східній частині +28+32 градуси, на решті території України буде тепла погода, +25+30 градусів.
У Києві 12-го вересня також варто очікувати на дощ, може, ще й гримне гроза. Максимальна температура повітря коливатиметься поблизу +27 градусів
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