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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра Украину ожидают дожди под влиянием циклона Аннет - синоптик

Завтра Украину ожидают дожди под влиянием циклона Аннет - синоптик

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 10:15  •  3750 просмотра

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В четверг по всей Украине прогнозируются периодические дожди с грозами из-за циклона Annet. Температура воздуха будет неоднородной: от +19°C на западе до +32°C на востоке страны.

В четверг, 12 сентября, почти по всей территории Украины ожидаются периодические дожди, местами с грозами. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Завтра погода Украины будет находиться под влиянием циклонической системы, расположившейся на юго-западе Европы - центр циклона Annet будет над Италией. Атмосферные фронты этой циклонической системы обусловят практически повсеместно в Украине 12-го сентября периодические дожди, местами с грозами

- рассказывает Диденко. 

По ее словам, такое изменение погоды может повлиять на метеопатов - головная боль, проблемы с артериальным давлением, сонливость, снижение работоспособности и тому подобное.

Также синоптик предупредила, что температура воздуха 12-го сентября в Украине ожидается неоднородной.

В частности, в западных областях в течение дня +19+22 градуса, в восточной части +28+32 градуса, на остальной территории Украины будет теплая погода, +25+30 градусов.

В Киеве 12-го сентября также стоит ожидать дождь, может, еще и грянет гроза. Максимальная температура воздуха будет колебаться вблизи +27 градусов

- подытожила Диденко.

Напомним,

По данным Европейской климатической службы Copernicus, лето 2024 года установило рекорд жары на Земле. Эксперты прогнозируют, что 2024 год может стать самым теплым за всю историю человечества.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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