Завтра Украину ожидают дожди под влиянием циклона Аннет - синоптик

В четверг, 12 сентября, почти по всей территории Украины ожидаются периодические дожди, местами с грозами. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

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Завтра погода Украины будет находиться под влиянием циклонической системы, расположившейся на юго-западе Европы - центр циклона Annet будет над Италией. Атмосферные фронты этой циклонической системы обусловят практически повсеместно в Украине 12-го сентября периодические дожди, местами с грозами - рассказывает Диденко.

По ее словам, такое изменение погоды может повлиять на метеопатов - головная боль, проблемы с артериальным давлением, сонливость, снижение работоспособности и тому подобное.

Также синоптик предупредила, что температура воздуха 12-го сентября в Украине ожидается неоднородной.

В частности, в западных областях в течение дня +19+22 градуса, в восточной части +28+32 градуса, на остальной территории Украины будет теплая погода, +25+30 градусов.

В Киеве 12-го сентября также стоит ожидать дождь, может, еще и грянет гроза. Максимальная температура воздуха будет колебаться вблизи +27 градусов - подытожила Диденко.

Напомним,

По данным Европейской климатической службы Copernicus, лето 2024 года установило рекорд жары на Земле. Эксперты прогнозируют, что 2024 год может стать самым теплым за всю историю человечества.