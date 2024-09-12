Дожди и грозы, до 31° на востоке: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, кроме восточных областей. Температура днем 19-28°, на востоке до 31°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 12 сентября в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, днем местами грозы.

Ветер юго-восточный, с переходом на западе страны на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 23-28°, на востоке страны до 31°.

В Киевской области

Кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 16-18°, днем 25-27°.

Завтра Україну очікують дощі під впливом циклону Аннет - синоптик