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Дорожньо-транспортна пригода на перехресті Антоновича та Ділової ускладнила рух транспорту в Києві

Київ • УНН

 • 25494 перегляди

У Києві ускладнено рух транспорту через дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Антоновича та Ділової.

У зв'язку з ДТП на перехресті вулиць Антоновича - Ділової, у Києві зафіксоване ускладнення руху транспорту. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.

Деталі

У столиці через ДТП на перехресті вулиць Антоновича та Ділової, рух транспорту ускладнений.

Варто врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

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Юлія Котвицька

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