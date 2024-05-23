Дорожньо-транспортна пригода на перехресті Антоновича та Ділової ускладнила рух транспорту в Києві
Київ • УНН
У Києві ускладнено рух транспорту через дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Антоновича та Ділової.
У зв'язку з ДТП на перехресті вулиць Антоновича - Ділової, у Києві зафіксоване ускладнення руху транспорту. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.
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У столиці через ДТП на перехресті вулиць Антоновича та Ділової, рух транспорту ускладнений.
Варто врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
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