Дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Антоновича и Деловой усложнило движение транспорта в Киеве

В связи с ДТП на перекрестке улиц Антоновича - Деловой, в Киеве зафиксировано осложнение движения транспорта. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

Детали

В столице из-за ДТП на перекрестке улиц Антоновича и Деловой, движение транспорта затруднено.

Стоит учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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