Доповідь США про походження коронавірусу може бути завершена вже сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Доповідь про походження коронавірусу можуть завершити вже сьогодні. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, пише УНН.
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Звіт як очікується, буде завершений до кінця вівторка, але на його складання знадобиться “кілька днів” некласифікована версія для громадськості, заявила Псакі.
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“Як правило, потрібно кілька днів, якщо не довше, щоб скласти некласифіковану версію для публічного представлення, і, очевидно, президента першого проінформують про будь-які висновки”, — сказала пані Псакі.
Байден у травні дав помічникам 90-денний термін, щоб знайти відповіді на питання про походження коронавірусу, оскільки спецслужби США проводили різні теорії, включаючи можливість лабораторної аварії в Китаї.
Доповнення
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) створить нову групу з консультативними функціями, яка буде займатися вивченням нових вірусів, в тому числі SARS-CoV-2
Нагадаємо
У лютому Ембарек повідомив, що експерти визнали малоймовірною версію про штучне походження вірусу, тобто створення його в лабораторії.
Більш вірогідними в ВООЗ, за його словами, порахували три інших версії: пряме зараження людини від кажанів, передача від проміжного виду тварин, передача через продовольчий ланцюжок (наприклад, якщо вірус потрапив в Ухань здалеку, зберігшись на заморожених продуктах).
У підсумковій доповіді ВООЗ підтвердила, що версія про поширення вірусу внаслідок витоку з лабораторії вкрай малоймовірна.