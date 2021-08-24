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Доповідь США про походження коронавірусу може бути завершена вже сьогодні

Доповідь США про походження коронавірусу може бути завершена вже сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Доповідь про походження коронавірусу можуть завершити вже сьогодні. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, пише УНН.

Деталі

Звіт як очікується, буде завершений до кінця вівторка, але на його складання знадобиться “кілька днів” некласифікована версія для громадськості, заявила Псакі.

Цитата

“Як правило, потрібно кілька днів, якщо не довше, щоб скласти некласифіковану версію для публічного представлення, і, очевидно, президента першого проінформують про будь-які висновки”, — сказала пані Псакі.

Байден у травні дав помічникам 90-денний термін, щоб знайти відповіді на питання про походження коронавірусу, оскільки спецслужби США проводили різні теорії, включаючи можливість лабораторної аварії в Китаї.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) створить нову групу з консультативними функціями, яка буде займатися вивченням нових вірусів, в тому числі SARS-CoV-2

Нагадаємо

У лютому Ембарек повідомив, що експерти визнали малоймовірною версію про штучне походження вірусу, тобто створення його в лабораторії.

Більш вірогідними в ВООЗ, за його словами, порахували три інших версії: пряме зараження людини від кажанів, передача від проміжного виду тварин, передача через продовольчий ланцюжок (наприклад, якщо вірус потрапив в Ухань здалеку, зберігшись на заморожених продуктах).

У підсумковій доповіді ВООЗ підтвердила, що версія про поширення вірусу внаслідок витоку з лабораторії вкрай малоймовірна.

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