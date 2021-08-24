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Доклад США о происхождении коронавируса может быть завершен уже сегодня

Доклад США о происхождении коронавируса может быть завершен уже сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Доклад о происхождении коронавируса могут завершить уже сегодня. Об этом заявила прессекретар Белого дома Джен Псаки, пишет УНН.

Детали

Отчет как ожидается, будет завершен к концу вторника, но на его составление понадобится “несколько дней” классифицированный версия для общественности, заявила Псаки.

Цитата

“Как правило, требуется несколько дней, если не дольше, чтобы составить классифицированный версию для публичного представления, и, очевидно, президента первого проинформируют о любых выводы”, — сказала Псаки.

Байден в мае дал помощникам 90-дневный срок, чтобы найти ответы на вопросы о происхождении коронавируса, поскольку спецслужбы США проводили различные теории, включая возможность лабораторной аварии в Китае.

дополнение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создаст новую группу с консультативными функциями, которая будет заниматься изучением новых вирусов, в том числе SARS-CoV-2

Напомним

В феврале Эмбарек сообщил, что эксперты признали маловероятной версию об искусственном происхождении вируса, то есть создание его в лаборатории.

Более вероятными в ВОЗ, по его словам, посчитали три других версии: прямое заражение человека от летучих мышей, передача от промежуточного вида животных, передача через продовольственный цепочку (например, если вирус попал в Ухань издалека, сохранившись на замороженных продуктах).

В итоговом докладе ВОЗ подтвердила, что версия о распространении вируса в результате утечки из лаборатории крайне маловероятна.

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