Доповідь щодо резолюції по РФ можуть повернути до комітету ПАРЄ

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Доповідач резолюції, який міг відкрити двері для російської делегації в ПАРЄ без санкцій, запропонує повернути доповідь до Комітету. Про це у мережі Facebook повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.