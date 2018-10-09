Доповідь щодо резолюції по РФ можуть повернути до комітету ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Доповідач резолюції, який міг відкрити двері для російської делегації в ПАРЄ без санкцій, запропонує повернути доповідь до Комітету. Про це у мережі Facebook повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Доповідач репорту (резолюції - ред.), який міг відкрити двері для російської делегації в ПАРЄ без санкцій, сама запропонує повернути доповідь до Комітету. Це те, що Україна і група консерваторів пропонували ще вранці”, — повідомив О.Гончаренко.
Нагадаємо, комітет ПАРЄ підтримав українські зміни до резолюції, яка може змінити регламент Асамблеї, й повернути російську делегацію без виконання нею резолюцій, без жодної відповідальності.
Як повідомляв УНН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд намагається повернути Росію в ПАРЄ, без виконання нею резолюцій Асамблеї.