Доклад относительно резолюции по РФ могут вернуть в комитет ПАСЕ

"Докладчик репорта (резолюции - ред.), который мог открыть дверь для российской делегации в ПАСЕ без санкций, сама предложит вернуть доклад в Комитет. Это то, что Украина и группа консерваторов предлагали еще утром ", - сообщил А.Гончаренко.

Напомним, комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения в резолюцию, которая может изменить регламент Ассамблеи, и вернуть российскую делегацию без выполнения ею резолюций, без всякой ответственности.

Как сообщал УНН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть Россию в ПАСЕ, без выполнения ею резолюций Ассамблеи.