Доповідь парламенту Великої Британії показує, що військові не готові до війни через перевантаженість сил і недостатню боєготовність

Комітет з питання оборони Палати громад британського парламенту опублікував звіт, що стосується обороноздатності країни. Згідно зі звітом парламентаріїв війська королівства не готові до війни, пише УНН з посиланням на офіційне повідомлення парламенту.

"Готовність - це здатність розгорнути особовий склад і обладнання у встановлені терміни, щоб персонал був навчений ефективному використанню цього обладнання, а Збройні сили були в змозі підтримувати розгортання доти, доки місія не буде виконана. Ми розглянули кожен із таких чинників щодо Великої Британії:

- оперативна готовність - здатність розгорнути сили для виконання постійних зобов'язань або відреагувати на кризу. Ми вважаємо, що це доведено, але з проблемами перенапруження.

- готовність до ведення бойових дій - здатність розгорнути і підтримувати сили, які можуть битися з високою інтенсивністю на кількох територіях протягом тривалого періоду часу. Ми вважаємо це сумнівним;

- стратегічна готовність - здатність держави ідентифікувати і використовувати всі доступні їй інструменти для підтримки військових дій. Схоже, що це все ще скоріше концепція, яку обговорюють в уряді, ніж узгоджена політика з вимірюваними результатами", - ідеться у висновках комітету.

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Парламентарії зазначають, що протягом розслідування їм заважала відсутність прозорості з боку уряду. Члени Палати громад зіткнулися з тим, що довго не могли отримати інформацію, яка раніше публікувалася відкрито.

"Збройні сили Великої Британії були розгорнуті понад свої можливості у відповідь на погіршення ситуації з безпекою, але всі вони мають брак спроможностей і запасів, і втрачають особовий склад швидше, ніж можуть його набрати. Вони також постійно перевантажені, і це негативно впливає на утримання, а також затримує розвиток бойової готовності. Або Міністерство оборони має бути повністю профінансоване для участі в операціях і одночасного розвитку бойової готовності, або Уряд має знизити оперативне навантаження на Збройні Сили.

На ці проблеми немає простої відповіді. Ми визнаємо, що уряд розглядає варіанти поліпшення набору й утримання персоналу, одночасно прагнучи реформувати свою систему закупівель з метою нарощування промислового потенціалу, щоб можна було поповнювати запаси боєприпасів. Ми вітаємо ці ініціативи, але розуміємо, що попередні реформи не дали бажаного ефекту. Зрозуміло, що уряд ніколи не досягне ведення війни або стратегічної готовності без процвітаючої промислової бази і без пропозицій, які можуть залучити, розвинути й підтримати достатню кількість кваліфікованих військовослужбовців для вирішення зростаючих військових завдань, що розвиваються та зростають, з якими ми, як нація, стикаємося. Ці реформи мають працювати, і темпами.

Незважаючи на те, що Сполучене Королівство витрачає близько 50 мільярдів фунтів стерлінгів на рік на оборону (плюс ще більше на Україну), Збройні сили Великої Британії потребують постійних інвестицій, щоб мати змогу вести тривалу, високоінтенсивну війну разом із нашими союзниками проти рівного супротивника", - заявили парламентарії.