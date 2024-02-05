Доповідь парламенту Великої Британії показує, що військові не готові до війни через перевантаженість сил і недостатню боєготовність

ukenru
19:41 • 37541 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87378 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111622 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113760 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227945 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155139 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145737 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132186 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121643 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112836 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
75 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124234 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130048 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134333 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110071 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51817 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227945 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384405 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439822 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448258 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357728 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111622 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130048 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124234 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98290 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107625 перегляди
Актуальне
Доповідь парламенту Великої Британії показує, що військові не готові до війни через перевантаженість сил і недостатню боєготовність

Доповідь парламенту Великої Британії показує, що військові не готові до війни через перевантаженість сил і недостатню боєготовність

Київ • УНН

 • 32744 перегляди

Комітет з оборони британського парламенту опублікував доповідь, у якій ідеться про те, що війська країни не готові до війни через надмірні навантаження і недостатню боєготовність.

Комітет з питання оборони Палати громад британського парламенту опублікував звіт, що стосується обороноздатності країни. Згідно зі звітом парламентаріїв війська королівства не готові до війни, пише УНН з посиланням на офіційне повідомлення парламенту.

"Готовність - це здатність розгорнути особовий склад і обладнання у встановлені терміни, щоб персонал був навчений ефективному використанню цього обладнання, а Збройні сили були в змозі підтримувати розгортання доти, доки місія не буде виконана. Ми розглянули кожен із таких чинників щодо Великої Британії:

-  оперативна готовність - здатність розгорнути сили для виконання постійних зобов'язань або відреагувати на кризу. Ми вважаємо, що це доведено, але з проблемами перенапруження.

- готовність до ведення бойових дій - здатність розгорнути і підтримувати сили, які можуть битися з високою інтенсивністю на кількох територіях протягом тривалого періоду часу. Ми вважаємо це сумнівним;

- стратегічна готовність - здатність держави ідентифікувати і використовувати всі доступні їй інструменти для підтримки військових дій. Схоже, що це все ще скоріше концепція, яку обговорюють в уряді, ніж узгоджена політика з вимірюваними результатами", - ідеться у висновках комітету.

Швеція та Велика Британія приєдналися до Коаліції дронів для України25.01.2024, 15:32 • 23500 переглядiв

Парламентарії зазначають, що протягом розслідування їм заважала відсутність прозорості з боку уряду. Члени Палати громад зіткнулися з тим, що довго не могли отримати інформацію, яка раніше публікувалася відкрито.

"Збройні сили Великої Британії були розгорнуті понад свої можливості у відповідь на погіршення ситуації з безпекою, але всі вони мають брак спроможностей і запасів, і втрачають особовий склад швидше, ніж можуть його набрати. Вони також постійно перевантажені, і це негативно впливає на утримання, а також затримує розвиток бойової готовності. Або Міністерство оборони має бути повністю профінансоване для участі в операціях і одночасного розвитку бойової готовності, або Уряд має знизити оперативне навантаження на Збройні Сили.

На ці проблеми немає простої відповіді. Ми визнаємо, що уряд розглядає варіанти поліпшення набору й утримання персоналу, одночасно прагнучи реформувати свою систему закупівель з метою нарощування промислового потенціалу, щоб можна було поповнювати запаси боєприпасів. Ми вітаємо ці ініціативи, але розуміємо, що попередні реформи не дали бажаного ефекту. Зрозуміло, що уряд ніколи не досягне ведення війни або стратегічної готовності без процвітаючої промислової бази і без пропозицій, які можуть залучити, розвинути й підтримати достатню кількість кваліфікованих військовослужбовців для вирішення зростаючих військових завдань, що розвиваються та зростають, з якими ми, як нація, стикаємося. Ці реформи мають працювати, і темпами.

Незважаючи на те, що Сполучене Королівство витрачає близько 50 мільярдів фунтів стерлінгів на рік на оборону (плюс ще більше на Україну), Збройні сили Великої Британії потребують постійних інвестицій, щоб мати змогу вести тривалу, високоінтенсивну війну разом із нашими союзниками проти рівного супротивника", - заявили парламентарії.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74