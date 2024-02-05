Доклад парламента Великобритании показывает, что военные не готовы к войне из-за перегруженности сил и недостаточной боеготовности

Комитет по вопрос обороны Палаты общин британского парламент опубликовал отчет, касающейся обороноспособности страны. Согласно отчета парламентариев войска королевства не готовы к войне, пишет УНН со ссылкой на официальное сообщение парламента.

"Готовность — это способность развернуть личный состав и оборудование в установленные сроки, чтобы персонал был обучен эффективному использованию этого оборудования, а Вооруженные силы были в состоянии поддерживать развертывание до тех пор, пока миссия не будет выполнена. Мы рассмотрели каждый из следующих факторов в отношении Великобритании:

- оперативная готовность — способность развернуть силы для выполнения постоянных обязательств или отреагировать на кризис. Мы считаем, что это доказано, но с проблемами перенапряжения.

- готовность к ведению боевых действий — способность развернуть и поддерживать силы, которые могут сражаться с высокой интенсивностью на нескольких территориях в течение длительного периода времени. Мы находим это сомнительным;

- стратегическая готовность — способность государства идентифицировать и использовать все доступные ему инструменты для поддержки военных действий. Похоже, что это все еще скорее концепция, обсуждаемая в правительстве, чем согласованная политика с измеримыми результатами", - говорится в выводах комитета.

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Парламентарии отмечают, что на протяжении расследования им мешало отсутствие прозрачности со стороны правительства. Чены Палаты общин столкнулись с тем, что долго не могли получить информацию, ранее публиковавшуюся открыто.

"Вооруженные силы Великобритании были развернуты сверх своих возможностей в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью, но все они имеют нехватку возможностей и запасов, и теряют личный состав быстрее, чем могут его набрать. Они также постоянно перегружены, и это отрицательно влияет на удержание, а также задерживает развитие боевой готовности. Либо Министерство обороны должно быть полностью профинансировано для участия в операциях и одновременного развития боевой готовности или Правительство должно снизить оперативную нагрузку на Вооруженные Силы.

На эти проблемы нет простого ответа. Мы признаем, что правительство рассматривает варианты улучшения набора и удержания персонала, одновременно стремясь реформировать свою систему закупок с целью наращивания промышленного потенциала, чтобы можно было пополнять запасы боеприпасов. Мы приветствуем эти инициативы, но понимаем, что предыдущие реформы не дали желаемого эффекта. Ясно, что правительство никогда не достигнет ведения войны или стратегической готовности без процветающей промышленной базы и без предложений, которые могут привлечь, развить и поддержать достаточное количество квалифицированных военнослужащих для решения растущих и развивающихся военных задач, с которыми мы, как нация, сталкиваемся. Эти реформы должны работать, и темпами.

Несмотря на то, что Соединенное Королевство тратит около 50 миллиардов фунтов стерлингов в год на оборону (плюс еще больше на Украину), Вооруженные силы Великобритании требуют постоянных инвестиций, чтобы иметь возможность вести длительную, высокоинтенсивную войну вместе с нашими союзниками против равного противника", - заявили парламентарии.