Допомога Україні для наступу скоротилася, але оборонна продовжується – СNN

Допомога Україні в наступальних операціях скоротилася, але оборонна допомога продовжується, заявили американські чиновники з питань оборони. Наприклад, Starlink Ілона Маска все ще працює. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

США продовжують ділитися з Україною розвідданими, які можуть допомогти її військам захистити себе, але скоротили обмін будь-якими розвідданими, які українські війська можуть використовувати для наступу на російські війська - заявили CNN два американських чиновники з питань оборони.

Джерела зазначають, що США не хочуть, щоб їх вважали такими, що активно допомагають Україні завдати удару по росії, і саме тому поставки військової допомоги були призупинені. Але США також не збираються приховувати інформацію, яка могла б допомогти Україні захистити себе, сказали чиновники.

Також, пише CNN, все ще працює супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска Starlink, основна система, на яку покладаються українці для зв'язку на полі бою.

Нагадаємо

Раніше радник із національної безпеки США Майк Волтц заявив про можливість відновлення допомоги Україні від президента Трампа. Це можливо за умови організації мирних переговорів і вжиття заходів зі зміцнення довіри.