Помощь Украине для наступления сократилась, но оборонная продолжается – СNN
Киев • УНН
США сократили обмен разведданными для наступательных операций Украины, но продолжают предоставлять оборонную помощь. Starlink продолжает работать для украинских военных на поле боя.
Помощь Украине в наступательных операциях сократилась, но оборонная помощь продолжается, заявили американские чиновники по вопросам обороны. Например, Starlink Илона Маска все еще работает. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
США продолжают делиться с Украиной разведданными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, но сократили обмен любыми разведданными, которые украинские войска могут использовать для наступления на российские войска
Источники отмечают, что США не хотят, чтобы их считали активно помогающими Украине нанести удар по россии, и именно поэтому поставки военной помощи были приостановлены. Но США также не собираются скрывать информацию, которая могла бы помочь Украине защитить себя, сказали чиновники.
Также, пишет CNN, все еще работает спутниковый интернет-сервис Илона Маска Starlink, основная система, на которую полагаются украинцы для связи на поле боя.
Напоминаем
Ранее советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил о возможности восстановления помощи Украине от президента Трампа. Это возможно при условии организации мирных переговоров и принятия мер по укреплению доверия.