Допомога російському капіталу загрожує крахом кар'єри на Заході: нова реальність для посередників
Київ • УНН
Робота на інвесторів із рф стала токсичною для західних посередників. Як зірвана угода Юрія Шамари у Великій Британії обернулася крахом для відомого тренера з гольфу.
Застосування жорстких законів про національну безпеку створило на Заході максимально токсичне середовище для будь-яких місцевих консультантів, юристів та посередників, які допомагають російським інвесторам закріпитися в Європі. На цей важливий зсув звертає увагу видання "РБК-Україна".
Як ілюстрацію цього тренду автори наводять наслідки зірваної угоди російського нафтотрейдера Юрія Шамари в графстві Камбрія. Посередником у цій угоді з британської сторони виступив відомий тренер з гольфу Нік Тейлор — син експрезидента клубу Grange-over-Sands, який раніше очолював елітні російські гольф-клуби "Сколково" Романа Абрамовича та Raevo Golf під москвою, що перебуває під санкціями. Після втручання MI6 та Міністерства оборони Великої Британії сам посередник потрапив під жорсткий удар і увагу контррозвідки.
"NSIA створила токсичне середовище для будь-яких західних посередників: сприяння російському капіталу в купівлі чутливих об’єктів тепер тягне за собою крах кар’єри та розслідування спецслужб", – підкреслюється в матеріалі.
Водночас видання зазначає, що тиск на посередників не замінить прямих обмежень щодо самих замовників: якщо таких осіб, як Юрій Шамара, не внести до чорних списків ЄС, США та Великої Британії, російський тіньовий капітал продовжуватиме шукати нових консультантів для придбання стратегічних активів у Європі.