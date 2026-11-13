Помощь российскому капиталу грозит крахом карьеры на Западе: новая реальность для посредников
Киев • УНН
Работа на инвесторов из рф стала токсичной для западных посредников. Как сорванная сделка Юрия Шамары в Британии обернулась крахом для известного гольф-тренера.
Применение жестких законов о национальной безопасности сформировало на Западе максимально токсичную среду для любых местных консультантов, юристов и посредников, помогающих российским инвесторам закрепиться в Европе. На этот важный сдвиг обращает внимание издание "РБК-Украина".
В качестве иллюстрации этого тренда авторы приводят последствия несостоявшейся сделки семьи российского торговца нефтью Юрия Шамары в графстве Камбрия. Проводником этого соглашения с британской стороны выступил известный гольф-тренер Ник Тейлор – сын экс-президента клуба Grange-over-Sands, который ранее возглавлял элитные российские гольф-клубы "Сколково" Романа Абрамовича и подсанкционный Raevo Golf под москвой. После вмешательства MI6 и Министерства обороны Великобритании сам посредник попал под жесткий удар и внимание контрразведки.
"NSIA создал токсичную среду для любых западных посредников: содействие российскому капиталу в покупке чувствительных объектов теперь влечет за собой крах карьеры и расследования спецслужб", – подчеркивается в материале.
Вместе с тем издание указывает, что давление на посредников не заменит прямых ограничений против самих заказчиков: без внесения таких фигур, как Юрий Шамара, в черные списки ЕС, США и Британии, российский теневой капитал продолжит искать новых консультантов для покупки стратегических активов в Европе.