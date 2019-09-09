Донецький ФК “Олімпік” був підписаний у своєму Twitter на профілі “Новоросія” та “ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Профіль донецького ФК “Олімпік” у Twitter, клубу, що виступає в чемпіонаті України, був підписаний на “Новоросію”, стрічку новин так званої “ДНР” та ставив вподобання твітам російських проагандистських ЗМІ. Таку діяльність “Олімпіка” помітила “Tribuna.com”, інформує УНН.
Серед підписок були такі акаунти як “Новоросія” та “Стрічка новин ДНР”.
Зокрема, профіль клубу ставив лайки на твіти про покладання квітів на місці вбивства ексватажка сепаратистів “ДНР” Олександра Захарченка, що загинув восени 2018 року.
Також, у мікроблозі клубу у Twitter знаходиться ряд вподобань дописам російського пропагандистського ЗМІ “Russia Today”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Facebook повідомили, за яких умов розблокують доступ до пов’язаної з RT сторінки
Як зазначає видання, після публікації новини на своєму сайті профіль “Олімпіка” відписався від “Новоросії” та “стрічки новин ДНР”. Проте наразі залишаються вподобання дописам про повернення Кирила Вишинського на територію Росії.
Нагадаємо, ватажок “ДНР” заявив, що найближчим часом хоче запустити поїзди в міста Росії.