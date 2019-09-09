Донецкий ФК "Олимпик" был подписан в своем Twitter на профили "Новороссия" и "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Профиль донецкого ФК “Олимпик” в Twitter, клуба, который выступает в чемпионате Украины, был подписан на “Новороссию”, ленту новостей так называемой “ДНР” и ставил предпочтения твитам российских пропагандистских СМИ. Такую деятельность “Олимпика” заметила “Tribuna.com”, информирует УНН.
Среди подписок — “лента новостей ДНР” и “Новороссия”.
В частности, профиль клуба ставил лайки на твиты о возложении цветов на месте убийства экс-предводителя сепаратистов “ДНР” Александра Захарченко, погибшего осенью 2018 года.
Также, в микроблоге клуба в Twitter находится ряд лайкнутых твитов российского пропагандистского СМИ “Russia Today”.
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Как отмечает издание, после публикации новости на своем сайте профиль “Олимпика” отписался от “Новороссии” и “ленты ДНР”. Однако пока остаются предпочтения сообщение о возвращении Кирилла Вышинского на территорию России.
Напомним, главарь “ДНР” заявил, что в ближайшее время хочет запустить поезда в города России.