Ватажок "ДНР" заявив, що найближчим часом хоче запустити поїзди в міста Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Залізничне пасажирське сполучення між сепаратистським угрупуванням "ДНР" та найбільшими містами Росії може бути запущено вже найближчим часом. Про це пише російське державне інформаційне агенство ТАСС із посиланням на заяву глави "ДНР" Дениса Пушиліна, інформує УНН.
“Встановлення прямого залізничного сполучення з Росією планується. Пряме, мається на увазі без пересадок, повідомлення планується, зокрема з Москвою і Санкт-Петербургом. Система опрацьовується і, сподіваюся, в самий найближчий час ми зможемо їй скористатися”, — цитує Пушиліна ТАСС.
Сепаратист додав, що також розглядається можливість курсування поїздів і по іншим напрямках в міста РФ.
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Нагадаємо, глави бойовиків “Л/ДНР” відреагували на відмову президента України вести прямий діалог.