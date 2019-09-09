Главарь "ДНР" заявил, что в ближайшее время хочет запустить поезда в города России

“Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система разрабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться”, — цитирует Пушилина ТАСС.

Сепаратист добавил, что также рассматривается возможность курсирования поездов и по другим направлениям в города РФ.

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Напомним, главы боевиков “Л/ДНР” отреагировали на отказ президента Украины вести прямой диалог.