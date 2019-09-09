Главарь "ДНР" заявил, что в ближайшее время хочет запустить поезда в города России

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109290 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120949 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112514 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118603 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124302 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150350 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150082 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140653 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 193666 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116833 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Главарь "ДНР" заявил, что в ближайшее время хочет запустить поезда в города России

Главарь "ДНР" заявил, что в ближайшее время хочет запустить поезда в города России

Киев  •  УНН

 • 9058 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Железнодорожное пассажирское сообщение между сепаратистской группировкой "ДНР" и крупнейшими городами России может быть запущено в ближайшее время. Об этом пишет российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление главы "ДНР" Дениса Пушилина, информирует УНН.

“Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система разрабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться”, — цитирует Пушилина ТАСС.

Сепаратист добавил, что также рассматривается возможность курсирования поездов и по другим направлениям в города РФ.

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Напомним, главы боевиков “Л/ДНР” отреагировали на отказ президента Украины вести прямой диалог.

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