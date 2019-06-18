Глави бойовиків "Л/ДНР" відреагували на відмову президента України вести прямий діалог

КИЇВ. 18 червня. УНН. Відмова президента України Володимира Зеленського вести прямий діалог з бойовиками “Донецької і Луганської народних республік (ДНР і ЛНР)” свідчить про “недалекоглядність нової влади в Києві”. Про це заявив у вівторок “ЗМІ” бойовиків так званий глава “ДНР” Денис Пушилін, пише УНН з посиланням на цитату їх слів за ТАСС.