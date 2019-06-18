Глави бойовиків "Л/ДНР" відреагували на відмову президента України вести прямий діалог
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Відмова президента України Володимира Зеленського вести прямий діалог з бойовиками “Донецької і Луганської народних республік (ДНР і ЛНР)” свідчить про “недалекоглядність нової влади в Києві”. Про це заявив у вівторок “ЗМІ” бойовиків так званий глава “ДНР” Денис Пушилін, пише УНН з посиланням на цитату їх слів за ТАСС.
“Ми дуже розчаровані, що Володимир Зеленський говорить, як екс-президент Петро Порошенко, хотілося б побачити відмінності, але на жаль. Його відмова від прямого діалогу з республіками Донбасу — яскраве свідчення недалекоглядної політики нової влади України”, — заявив так званий “керівник ДНР”.
“Я переконаний, що коли-небудь він (Зеленський) усвідомить, що, не змінивши підходи, можна домогтися змін”, — додав Пушилін.
У свою чергу “глава ЛНР” Леонід Пасічник заявив, що відмова Зеленського вести прямий діалог з “ДНР і ЛНР” свідчить про нібито “небажання що-небудь міняти в ситуації в Донбасі”. Заява Пасічника опубліковано на сайті так званих місцевих ЗМІ.
“Новий президент України черговою своєю заявою підтверджує, що його політика не відрізнятиметься від п’ятирічного правління (Петра) Порошенка, — зазначив Пасічник. — Його відмова від прямого діалогу з ДНР і ЛНР демонструє, що українська влада і не збиралися нічого міняти. Тема миру Зеленським була використана лише як гасло”.
“Сподіваюся, що колись він усвідомлює, що в його руках була унікальна можливість все змінити, і він буде шкодувати, що нічого не змінив”, — додали у бойовиків “ЛНР”.
Як повідомляв раніше УНН, Зеленський обговорив з президентом Бундестагу формат визволення полонених.