Главы боевиков "Л/ДНР" отреагировали на отказ президента Украины вести прямой диалог
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Отказ президента Украины Владимира Зеленского вести прямой диалог с боевиками “Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)” свидетельствует о “недальновидности новых властей в Киеве”. Об этом заявил во вторник “СМИ” боевиков так называемый глава “ДНР” Денис Пушилин, пишет УНН со ссылкой на цитату их слов в ТАСС.
“Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с республиками Донбасса — яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины”, — заявил так называемый “руководитель ДНР”.
“Я убежден, что когда-нибудь он (Зеленский) осознает, что, не изменив подходы, нельзя добиться перемен”, — добавил Пушилин.
В свою очередь “глава ЛНР” Леонид Пасечник заявил, что отказ Зеленского вести прямой диалог с “ДНР и ЛНР” свидетельствует о якобы “нежелании что-либо менять в ситуации в Донбассе”. Заявление Пасечника опубликовано на сайте так называемых местных СМИ.
“Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления (Петра) Порошенко, — отметил Пасечник. — Его отказ от прямого диалога с ДНР и ЛНР демонстрирует, что украинские власти и не собирались ничего менять. Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг”.
“Надеюсь, что когда-то он осознает, что в его руках была уникальная возможность все изменить, и он будет сожалеть, что ничего не изменил”, — добавили у боевиков “ЛНР”.
Как сообщал ранее УНН, Зеленский обсудил с президентом Бундестага формат освобождения пленных.