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Донеччину росіяни обстріляли 1647 разів, вдарили ракетою по Краматорську

Донеччину росіяни обстріляли 1647 разів, вдарили ракетою по Краматорську

Київ • УНН

 • 18829 перегляди

За добу окупанти здійснили 1647 обстрілів Донецької області, вбили одну людину та поранили чотирьох мирних жителів, пошкодили 21 цивільний об’єкт.

У Донецькій області минулої доби російські війська завдали 1647 ударів, 15 разів атакували населені пункти, зокрема, ракетою Краматорськ, дроном Слов'янськ та авіабомбою Новоекономічне, пошкоджено у тому числі заклад освіти, повідомили у п'ятницю у ГУНП в області та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

"За добу окупанти здійснили 1 647 обстрілів по регіону", - повідомили в поліції області у соцмережах.

"Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини", - додав Філашкін у Telegram.

За даними поліції, ворожих атак зазнали 10 населених пунктів: міста Гірник, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, селища Велика Новосілка, Желанне, Новоекономічне, села Зелене Поле, Торське. Пошкоджено 21 цивільний об’єкт - 11 житлових будинків, заклад освіти, автомобілі, теплиця, гаражі:

  • У Часовому Яру росіяни під час артилерійського обстрілу вбили людину, ще одну поранили. 
  • По одній цивільній особі війська рф поранили в Торецьку, Зеленому Полі та Торьскому.
  • На Новоекономічне росія скинула керовану авіабомбу «УМПБ Д-30 СН», руйнувань зазнали три приватні будинки.
  • Ракетою ворог поцілив по Краматорську - зруйнував оселю.
  • Внаслідок атаки БПЛА у Слов’янську пошкоджено три приватні будинки, гараж, автомобілі, теплицю.

росіяни за добу вбили одного жителя Донеччини та поранили чотирьох07.06.24, 08:53 • 25291 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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