Донецкую область россияне обстреляли 1647 раз, ударили ракетой по Краматорску

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  26166 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  27941 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  56189 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113092 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  110879 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  113486 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  108134 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  102624 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  100143 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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Сегодня Европейская комиссия представит отчет о выполнении Украиной политических критериев - Стефанишина

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Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
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СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
Эксклюзив

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Потери вс рф могут составлять 20 000 человек ежемесячно: в ISW проанализировали заявление президента россии

Потери вс рф могут составлять 20 000 человек ежемесячно: в ISW проанализировали заявление президента россии

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В Латвии теперь жестче будут наказывать за умышленное уклонение от мобилизации

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Донецкую область россияне обстреляли 1647 раз, ударили ракетой по Краматорску

За сутки оккупанты совершили 1647 обстрелов Донецкой области, убили одного человека и ранили четырех мирных жителей, повредили 21 гражданский объект.

Война •   •  5646 просмотра
Донецкую область россияне обстреляли 1647 раз, ударили ракетой по Краматорску

Сегодня Европейская комиссия представит отчет о выполнении Украиной политических критериев - Стефанишина

Европейская комиссия представит положительный отчет о соответствии Украины политическим критериям для начала переговоров о членстве в ЕС.

политика •   •  5795 просмотра
Сегодня Европейская комиссия представит отчет о выполнении Украиной политических критериев - Стефанишина

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации сообщает об увеличении числа случаев блокировки налоговых накладных, что может свидетельствовать о попытках оказать давление на бизнес.

Экономика •   •  25833 просмотра
Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями, считает депутат.

политика •   •  27583 просмотра
Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Потери вс рф могут составлять 20 000 человек ежемесячно: в ISW проанализировали заявление президента россии

Согласно анализу Института изучения войны, заявление владимира путина от 5 июня может свидетельствовать о том, что российские войска ежемесячно несут около 20 000 потерь в боях на территории Украины, в том числе около 5 000 убитыми и 15 000 ранеными.

Война •   •  6950 просмотра
Потери вс рф могут составлять 20 000 человек ежемесячно: в ISW проанализировали заявление президента россии

Армия рф атаковала пограничье Черниговской области из минометов и FPV-дронами: 16 взрывов

Российские войска нанесли удары из различного оружия в пограничье Черниговской области, в результате чего в Семеновской и Сновской общинах прогремело 16 взрывов, однако сообщений о жертвах среди местного населения не поступало.

Война •   •  6357 просмотра
Армия рф атаковала пограничье Черниговской области из минометов и FPV-дронами: 16 взрывов

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

За 9 месяцев украинским зерновым коридором удалось экспортировать 50 млн тонн грузов. Весомый вклад в это сделали предприятия, расположенные в порту Южный, средних АО "Одесский припортовый завод", что способствовало жизнеспособности украинской экономики во время войны.

Экономика •   •  40850 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

В Латвии теперь жестче будут наказывать за умышленное уклонение от мобилизации

Латвия ужесточает наказание за умышленное уклонение от мобилизации, предусматривая лишение свободы на срок до 3 лет.

Новости Мира •   •  4942 просмотра
В Латвии теперь жестче будут наказывать за умышленное уклонение от мобилизации

Из-за дефицита электричества лимиты потребления сегодня будут действовать в течение суток, импорт ожидается из 4 стран - Укрэнерго

Из-за ударов противника по электростанциям сегодня на всей территории Украины действуют ограничения на потребление электроэнергии, а для преодоления дефицита ожидается импорт из Румынии, Польши, Венгрии и Молдовы.

Война •   •  7259 просмотра
Из-за дефицита электричества лимиты потребления сегодня будут действовать в течение суток, импорт ожидается из 4 стран - Укрэнерго

До конца года в бюджете образуется дыра объемом почти 5 млрд долларов-Пидласа

До конца года сформируется дефицит бюджета почти в 5 миллиардов гривен из-за использования средств, предназначенных для денежного обеспечения военных, на закупку вооружения в первом квартале 2024 года.

Экономика •   •  7663 просмотра
До конца года в бюджете образуется дыра объемом почти 5 млрд долларов-Пидласа