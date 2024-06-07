Донецкую область россияне обстреляли 1647 раз, ударили ракетой по Краматорску

В Донецкой области за прошедшие сутки российские войска нанесли 1647 ударов, 15 раз атаковали населенные пункты, в частности, ракетой Краматорск, дроном Славянск и авиабомбой Новоэкономическое, повреждено в том числе учебное заведение, сообщили в пятницу в ГУНП в области и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"За сутки оккупанты совершили 1 647 обстрелов по региону", - сообщили в полиции области в соцсетях.

"Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области", - добавил Филашкин в Telegram.

По данным полиции, вражеским атакам подверглись 10 населенных пунктов: города Горняк, Краматорск, Славянск, Торецк, Часов Яр, поселки Великая Новоселка, Желанное, Новоэкономическое, села Зеленое Поле, Торское. Повреждены 21 гражданский объект - 11 жилых домов, учебное заведение, автомобили, теплица, гаражи:

В Часовом Яру россияне во время артиллерийского обстрела убили человека, еще одного ранили.

По одному гражданскому лицу войска рф ранили в Торецке, Зеленом Поле и Торском.

На Новоэкономическое россия сбросила управляемую авиабомбу "УМПБ Д-30 СН", разрушениям подверглись три частных дома.

Ракетой враг попал по Краматорску - разрушил дом.

В результате атаки БПЛА в Славянске повреждены три частных дома, гараж, автомобили, теплица.

россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили четырех