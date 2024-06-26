Донеччина: росіяни вдосвіта скинули авіабомбу на Селидове, під серйозними обстрілами Торецька громада
Київ • УНН
У Донецькій області за минулу добу російські війська 20 разів обстріляли населені пункти, внаслідок чого 1 людина загинула та 11 отримали поранення, найбільше постраждала Торецька громада, де пошкоджено багато будівель, також росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Селидове.
У Донецькій області російські війська минулої доби 20 разів обстріляли населені пункти, удосвіта скинули керовану авіабомбу на Селидове, під серйозними ворожими обстрілами Торецька громада, по області відомо про загиблого та 11 поранених, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 25 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Золотій Ниві. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення. (...) Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини
Деталі
Зі слів Філашкіна, ситуація по області станом на ранок 26 червня наступна:
- Волноваський район. У Золотій Ниві Великоновосілківської ТГ загинула людина. У Комарі 1 людина поранена, пошкоджено будинки на трьох вулицях.
- Покровський район. Вдосвіта росіяни скинули керовану авіабомбу на Селидове - пошкоджено 37 приватних будинків, 6 п'ятиповерхівок і адмінбудівлю.
- Краматорський район. У Ямполі Лиманської ТГ зруйновано 5 будинків і 6 господарчих споруд. У Предтечиному Костянтинівської ТГ пошкоджено 3 будинки.
- Бахмутський район. Торецька ТГ зазнала серйозних обстрілів: у Торецьку 6 людей поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель та інфраструктурний об'єкт; у Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 2 будинки; у Північному поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 7 приватних будинків, 2 промислові будівлі, інфраструктурний об'єкт і адмінбудівля.
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