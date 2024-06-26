Донецкая область: россияне на рассвете сбросили авиабомбу на Селидово, под серьезными обстрелами Торецкая громада

В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли населенные пункты, на рассвете сбросили управляемую авиабомбу на Селидово, под серьезными вражескими обстрелами Торецкая громада, по области известно о погибшем и 11 раненых, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 25 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Золотой Ниве. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения. (...) Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины - написал Филашкин в Telegram.

Детали

По словам Филашкина, ситуация по области по состоянию на утро 26 июня следующая:

Волновахский район. В Золотой Ниве Великоновоселковской ТГ погиб человек. В Комаре 1 человек ранен, повреждены дома на трех улицах.

Покровский район. На рассвете россияне сбросили управляемую авиабомбу на Селидово - повреждены 37 частных домов, 6 пятиэтажек и админздание.

Краматорский район. В Ямполе Лиманской ТГ разрушено 5 домов и 6 хозяйственных сооружений. В Предтечино Константиновской ТГ повреждены 3 дома.

Бахмутский район. Торецкая ТГ подверглась серьезным обстрелам: в Торецке 6 человек ранены, повреждены 8 многоэтажек, 5 админзданий и инфраструктурный объект; в Нью-Йорке ранен человек, повреждены 2 дома; в Северном ранен человек, поврежден дом. Во Часовоярский ТГ повреждены 7 частных домов, 2 промышленных здания, инфраструктурный объект и админздание.

В Донецкой области принято решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов: список