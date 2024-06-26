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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкая область: россияне на рассвете сбросили авиабомбу на Селидово, под серьезными обстрелами Торецкая громада

Донецкая область: россияне на рассвете сбросили авиабомбу на Селидово, под серьезными обстрелами Торецкая громада

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 07:19  •  4780 просмотра

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В Донецкой области за минувшие сутки российские войска 20 раз обстреляли населенные пункты, в результате чего 1 человек погиб и 11 получили ранения, больше всего пострадала Торецкая громада, где повреждены многие здания, также россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на Селидово.

В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли населенные пункты, на рассвете сбросили управляемую авиабомбу на Селидово, под серьезными вражескими обстрелами Торецкая громада, по области известно о погибшем и 11 раненых, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 25 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Золотой Ниве. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения. (...) Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины 

- написал Филашкин в Telegram.

Детали

По словам Филашкина, ситуация по области по состоянию на утро 26 июня следующая:

  • Волновахский район. В Золотой Ниве Великоновоселковской ТГ погиб человек. В Комаре 1 человек ранен, повреждены дома на трех улицах. 
  • Покровский район. На рассвете россияне сбросили управляемую авиабомбу на Селидово - повреждены 37 частных домов, 6 пятиэтажек и админздание. 
  • Краматорский район. В Ямполе Лиманской ТГ разрушено 5 домов и 6 хозяйственных сооружений. В Предтечино Константиновской ТГ повреждены 3 дома. 
  • Бахмутский район. Торецкая ТГ подверглась серьезным обстрелам: в Торецке 6 человек ранены, повреждены 8 многоэтажек, 5 админзданий и инфраструктурный объект; в Нью-Йорке ранен человек, повреждены 2 дома; в Северном ранен человек, поврежден дом. Во Часовоярский ТГ повреждены 7 частных домов, 2 промышленных здания, инфраструктурный объект и админздание.

В Донецкой области принято решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов: список25 июня 2024, 10:48 • 53142 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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