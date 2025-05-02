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Донеччина: росіяни вбили жінку авіаударом, є поранені у Костянтинівці і Покровську

Київ • УНН

 • 1028 перегляди

Росіяни скинули авіабомбу на Клинове, вбивши жінку. Костянтинівка потрапила під артобстріл, поранено 2 людей, пошкоджено будинки та інфраструктуру. Ще 1 людина поранена у Покровську.

Донеччина: росіяни вбили жінку авіаударом, є поранені у Костянтинівці і Покровську

У Донецькій області російські війська скинули авіабомбу на Клинове, вбивши жінку, через атаки рф у Костянтинівці поранено 2 людей, пошкоджено інфраструктуру, ще 1 людина поранена у Покровську, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини

- повідомив Філашкін.

Як зазначив голова ОВА, "опівдні росіяни скинули авіабомбу на Клинове Костянтинівської громади - вбили 66-річну жінку, пошкодили будинок".

Сама ж Костянтинівка, за його даними, потрапила під артилерійський обстріл. "У місті поранено 2 людини, пошкоджено будинок, крамницю, кав'ярню, аптеку, 2 промислових приміщення і 4 інфраструктурні об'єкти", - повідомив Філашкін

"Ще 1 людина отримала поранення у Покровську", - зазначив він.

"Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" - наголосив Філашкін.

Доповнення

За даними ГУНП в області, за минулу добу на Донеччині двоє загиблих і двоє поранених через російські обстріли. За минулу добу поліція зафіксувала 3 274 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Під ударом перебували 18 населених пунктів. Пошкоджено 56 цивільних об’єктів, з них 26 житлових будинків:

  • на Мирноград росіяни скинули три бомби «КАБ-250» – вбили мирного жителя, руйнувань зазнали 9 багатоквартирних будинків;
    • у Новоекономічному війська рф поцілили у приватний будинок – одна людина загинула та одна поранена;
      • у Дорожньому російський дрон атакував цивільне авто – є поранений;
        • по Костянтинівці окупанти вдарили бомбами та дронами – пошкодили багатоквартирний і приватний будинки, адмінбудівлю підприємства, 5 гаражів і 2 цивільних авто, 2 господарських споруди;
          • Лиман пережив обстріл із РСЗВ «Ураган» – пошкоджено 6 приватних будинків і 2 господарських споруди.

            "Крім того, сьогодні вночі росія атакувала Краматорськ, Довгу Балку та Нововодяне. Попередньо, постраждалих серед цивільних немає, кількість руйнувань встановлюється", - вказали у поліції.

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

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