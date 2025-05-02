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Донецкая область: россияне убили женщину авиаударом, есть раненые в Константиновке и Покровске

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Россияне сбросили авиабомбу на Клиновое, убив женщину. Константиновка попала под артобстрел, ранены 2 человека, повреждены дома и инфраструктура. Еще 1 человек ранен в Покровске.

Донецкая область: россияне убили женщину авиаударом, есть раненые в Константиновке и Покровске

В Донецкой области российские войска сбросили авиабомбу на Клиновое, убив женщину, из-за атак рф в Константиновке ранены 2 человека, повреждена инфраструктура, еще 1 человек ранен в Покровске, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области

- сообщил Филашкин.

Как указал глава ОВА, "в полдень россияне сбросили авиабомбу на Клиновое Константиновской громады - убили 66-летнюю женщину, повредили дом".

Сама же Константиновка, по его данным, попала под артиллерийский обстрел. "В городе ранены 2 человека, поврежден дом, магазин, кофейня, аптека, 2 промышленных помещения и 4 инфраструктурных объекта", - сообщил Филашкин

"Еще 1 человек получил ранения в Покровске", - отметил он.

"Оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул Филашкин.

Дополнение

По данным ГУНП в области, за минувшие сутки в Донецкой области двое погибших и двое раненых из-за российских обстрелов. За минувшие сутки полиция зафиксировала 3 274 вражеских обстрела по линии фронта и жилому сектору. Под ударом находились 18 населенных пунктов. Повреждены 56 гражданских объектов, из них 26 жилых домов:

  • на Мирноград россияне сбросили три бомбы «КАБ-250» – убили мирного жителя, разрушения получили 9 многоквартирных домов;
    • в Новоекономическом войска рф попали в частный дом – один человек погиб и один ранен;
      • в Дорожном российский дрон атаковал гражданское авто – есть раненый;
        • по Константиновке оккупанты ударили бомбами и дронами – повредили многоквартирный и частный дома, админздание предприятия, 5 гаражей и 2 гражданских авто, 2 хозяйственные постройки;
          • Лиман пережил обстрел из РСЗО «Ураган» – повреждены 6 частных домов и 2 хозяйственные постройки.

            "Кроме того, сегодня ночью россия атаковала Краматорск, Долгую Балку и Нововодяное. Предварительно, пострадавших среди гражданских нет, количество разрушений устанавливается", - указали в полиции.

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

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