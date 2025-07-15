Додаткові сесії НМТ в Україні: результати будуть відомі не пізніше 30 липня
Київ • УНН
В Україні розпочалася додаткова сесія Національного мультипредметного тесту для абітурієнтів, які не змогли пройти оцінювання раніше. Результати тестування будуть доступні не пізніше 30 липня.
В Україні стартувала додаткова сесія Національного мультипредметного тесту. З 14 липня абітурієнти, які планують вступати на бакалаврат, можуть скласти НМТ. Про всі деталі щодо додаткової сесії в ефірі телемарафону розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Макуленко, передає УНН.
Деталі
За її інформацією, у додатковій сесії Національного мультипредметного тесту мають право взяти участь ті вступники, які реєструвалися в межах додаткового періоду реєстрації або не змогли пройти оцінювання в межах основної сесії. Наприклад, через погіршення здоров'я, через певні форс-мажори, які відбувалися в житті дитини, або через погане психоемоційне становище після довгих довготривалих обстрілів. Директорка УЦОЯО наголосила, що наразі вже немає можливості подати документи на складання НМТ під час додаткової сесії – усі терміни вичерпані.
Тетяна Макуленко окреслила також, коли будуть відомі результати НМТ.
Ми обіцяємо, що результати будуть якнайшвидше, але не пізніше 30 липня, щоб всі вступники встигли подати документи до закладів вищої освіти України. Ми сьогодні маємо створювати свої кабінети, але вже результати підтягнуться щойно, ми завершимо роботу
Макуленко заявила, що абсолютно більшість вступників проходять оцінювання в основну сесію.
Ми маємо вже результати першої сесії НМТ – понад 284 тисяч вступників. У додатковій сесії буде понад 6 тисяч учасників
Вона додала, що попередньо частка тих вступників, які мають найвищі результати, наприклад, одночасно з української мови і з історії України, або з математики та історії України, майже така сама, як і минулого року.
Нагадаємо
В Україні стартували додаткові сесії національного мультипредметного тесту, які, згідно з календарним планом, триватимуть з 14 по 25 липня.