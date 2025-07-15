Додаткові сесії НМТ в Україні: результати будуть відомі не пізніше 30 липня

В Україні стартувала додаткова сесія Національного мультипредметного тесту. З 14 липня абітурієнти, які планують вступати на бакалаврат, можуть скласти НМТ. Про всі деталі щодо додаткової сесії в ефірі телемарафону розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Макуленко, передає УНН.

За її інформацією, у додатковій сесії Національного мультипредметного тесту мають право взяти участь ті вступники, які реєструвалися в межах додаткового періоду реєстрації або не змогли пройти оцінювання в межах основної сесії. Наприклад, через погіршення здоров'я, через певні форс-мажори, які відбувалися в житті дитини, або через погане психоемоційне становище після довгих довготривалих обстрілів. Директорка УЦОЯО наголосила, що наразі вже немає можливості подати документи на складання НМТ під час додаткової сесії – усі терміни вичерпані.

Тетяна Макуленко окреслила також, коли будуть відомі результати НМТ.

Ми обіцяємо, що результати будуть якнайшвидше, але не пізніше 30 липня, щоб всі вступники встигли подати документи до закладів вищої освіти України. Ми сьогодні маємо створювати свої кабінети, але вже результати підтягнуться щойно, ми завершимо роботу