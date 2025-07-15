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Дополнительные сессии НМТ в Украине: результаты будут известны не позднее 30 июля

Киев • УНН

 • 2358 просмотра

В Украине началась дополнительная сессия Национального мультипредметного теста для абитуриентов, которые не смогли пройти оценивание ранее. Результаты тестирования будут доступны не позднее 30 июля.

Дополнительные сессии НМТ в Украине: результаты будут известны не позднее 30 июля

В Украине стартовала дополнительная сессия Национального мультипредметного теста. С 14 июля абитуриенты, планирующие поступать на бакалавриат, могут сдать НМТ. Обо всех деталях дополнительной сессии в эфире телемарафона рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Макуленко, передает УНН.

Детали

По ее информации, в дополнительной сессии Национального мультипредметного теста имеют право принять участие те абитуриенты, которые регистрировались в рамках дополнительного периода регистрации или не смогли пройти оценивание в рамках основной сессии. Например, из-за ухудшения здоровья, из-за определенных форс-мажоров, которые происходили в жизни ребенка, или из-за плохого психоэмоционального состояния после долгих продолжительных обстрелов. Директор УЦОКО подчеркнула, что сейчас уже нет возможности подать документы на сдачу НМТ во время дополнительной сессии – все сроки исчерпаны.

Татьяна Макуленко также очертила, когда будут известны результаты НМТ.

Мы обещаем, что результаты будут как можно быстрее, но не позднее 30 июля, чтобы все абитуриенты успели подать документы в учреждения высшего образования Украины. Мы сегодня должны создавать свои кабинеты, но уже результаты подтянутся, как только мы завершим работу

- рассказала директор УЦОКО.

Макуленко заявила, что абсолютно большинство абитуриентов проходят оценивание в основную сессию.

Мы уже имеем результаты первой сессии НМТ – более 284 тысяч абитуриентов. В дополнительной сессии будет более 6 тысяч участников

- сказала глава УЦОКО.

Она добавила, что предварительно доля тех абитуриентов, которые имеют наивысшие результаты, например, одновременно по украинскому языку и по истории Украины, или по математике и истории Украины, почти такая же, как и в прошлом году.

Напомним

В Украине стартовали дополнительные сессии национального мультипредметного теста, которые, согласно календарному плану, продлятся с 14 по 25 июля.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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