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"Добробат Реконстракшн Саміт": Житомир стане центром обговорення відновлення освіти в Україні

Київ • УНН

 • 72 перегляди

2 червня 2025 року в Житомирі пройде "Добробат Реконстракшн Саміт", де обговорять виклики, рішення та перспективи відновлення української освіти. Учасники визначать стратегії відбудови.

"Добробат Реконстракшн Саміт": Житомир стане центром обговорення відновлення освіти в Україні

2 червня 2025 року о 11.30 в Житомирі відбудеться другий захід в рамках масштабної програми "Добробат Реконстракшн Саміт", ініційованої ГО "Добробат" спільно з проєктом "IRS: Інновації та реконструкції для суспільства" й низкою партнерських організацій. Цього разу у фокусі заходу - освіта в Україні, повідомляє УНН

Деталі 

Цього разу Саміт пройде в оновленому форматі тематичних круглих столів. Він об’єднає національних експертів, представників місцевої та обласної влади, громадськість і міжнародних партнерів задля вироблення практичних рішень та стратегічних пропозицій для відновлення країни. Метою програми є не лише обмін досвідом, але й формування "Каталогу відновлення України" — збірки рішень, заснованих на успішних кейсах регіонів.

Тема Житомирського форуму: "Відновлення української освіти: виклики, рішення та перспективи. Бачення Житомирщини". Учасники обговорять нагальні проблеми освітньої сфери: комплекс питань, пов'язаний з навчанням українських дітей за кордоном, необхідність впровадження системної психологічної підтримки в школах, безпекову ситуацію в навчальних закладах та шляхи оперативного та якісного відновлення освітньої інфраструктури.

Участь візьмуть, зокрема, представники місцевої влади, закладів освіти, експертну спільноту, громадських організації та всіх, хто зацікавлений у відновленні та розвитку освітнього потенціалу України. Відбудеться презентація проєкту школи для України за останніми протоколами ЄС від Політехнічного університету Мілана: архітектора і професора Франко Тальябуе разом з Філіппо Піазентіном. Модерувати захід буде Андрій Джеджула, телерадіоведучий, актор театру і кіно, фахівець з міжнародних відносин та права, екс-дипломат.

Форма для реєстрації за посиланням.

Довідково 

Перший захід у рамках "Добробат Реконстракшн Саміт" відбувся 21 березня у Чернігівській області за участі міжнародних та національних експертів, представників влади, а також спеціально запрошених гостей, серед яких був й відомий український гурт ONUKA.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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