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До Всесвітнього дня Землі випустили перший у світі джин в незвичайній тарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. В ознаменування Всесвітнього дня Землі 22 квітня компанія Silent Pool Distillers випустила "перший в світі джин в унікальній тарі" - паперовій пляшці, повідомляє УНН з посиланням на виробника.

Деталі

Паперова пляшка джина "Green Man Woodland Gin" в п'ять разів легше своїх скляних аналогів, у них використовується на 77% менше пластику, ніж в інших пластикових упаковках.

Сам джин містить екстракти 25 лісових рослин, серед яких боснійський ялівець, насіння фенхелю, кульбаба і корінь лопуха. А упаковка з картону робить тару абсолютно придатною для повторної переробки.

Відзначимо, що шукають нові форми тари та упаковки для свого алкоголю багато компаній. Мотиви, якими вони керуються, абсолютно різні. Так, наприклад, Каліфорнійський винзавод випустив своє вино для екстремалів в алюмінієвих пляшках для того, щоб воно не розбилося ні під час рафтингу, ні в походах і могло нескінченно перероблятися без шкоди для природи. А ось український виробник - лікеро-горілчаний завод Prime - випустив коньяк LIONEL у пляшці у формі коньячного бокала для того, щоб передати суть напою і вигідно виділити його на тлі інших напоїв.

Зі свого боку експерти вважають, що креативною пляшкою виробник не лише привертає увагу до товару, але і намагається передати саму ідейну суть та історію свого бренду.

Понад те - самі споживачі дуже часто вибирають такі напої, зокрема - для подарунків.

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