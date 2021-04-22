Ко Всемирному дню Земли выпустили первый в мире джин в необычной таре
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В ознаменование Всемирного дня Земли 22 апреля компания Silent Pool Distillers выпустила “первый в мире джин в уникальной таре" — бумажной бутылке, сообщает УНН со ссылкой на производителя.
Детали
Бумажная бутылка джина “Green Man Woodland Gin” в пять раз легче своих стеклянных аналогов, в них используется на 77% меньше пластика, чем в других пластиковых упаковках.
Сам джин включает экстракты 25 лесных растений, среди которых боснийский можжевельник, семена фенхеля, одуванчик и корень лопуха. А упаковка из картона делает тару абсолютно пригодной для повторной переработки.
Отметим, что искать новые формы посуды и упаковки для своего алкоголя предпочитают многие компании. Мотивы, которыми они руководствуются, совершенно разные. Так, к примеру, Калифорнийский винзавод выпустил свое вино для экстремалов в алюминиевых бутылках для того, чтобы оно не разбилось ни во время рафтинга, ни в походах и могло бесконечно перерабатываться без вреда для природы. А вот украинский производитель - ликеро-водочный завод Prime - выпустил коньяк LIONEL в бутылке в форме коньячного бокала для того, чтобы передать суть напитка и выгодно выделить его на фоне других напитков.
Со своей стороны эксперты считают, что креативной бутылкой производитель не только привлекает внимание к товару, но и пытается передать саму идейную суть и историю своего бренда.
Более того — сами потребители очень часто выбирают такие напитки, в частности — для подарков.