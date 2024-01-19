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До Верховної Ради подали законопроєкт, що пропонує дозволити в'язням вступати до ЗСУ

До Верховної Ради подали законопроєкт, що пропонує дозволити в'язням вступати до ЗСУ

Київ • УНН

 • 32245 перегляди

Законопроєкт, запропонований народним депутатом України Олексієм Гончаренком, передбачає амністію окремим ув'язненим для вступу до лав Збройних сил України.

До Верховної Ради України подали законопроєкт, який передбачає амністію деяких категорій увʼязнених, аби ті могли вступити до Сил оборони України. Про це з посиланням на картку законопроєкту пише УНН

Деталі 

На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт №10419, ініціатором якого є народний депутат України Олексій Гончаренко. Проте жодних інших деталей щодо законопроєкту на сайті ВР наразі немає.

Доповнення

Водночас Гончаренко у своєму Telegram-каналі запевняє, що згідно з законопроєктом №10419 особи, які скоїли особливо тяжкі кримінальні правопорушення, або ті, хто вчинив порушення проти національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку – не зможуть користуватись правом на амністію.

За його словами, документ пропонує такі умови для амністії:

- добровільне рішення проходити військову службу;

- придатність до несення військової служби.

Маємо почати призивати засуджених. Ситуація критична. Тому починаємо рухатись в реалізації цього процесу

- заявив Гончаренко.

Стандартні заходи оповіщення: у ЗСУ спростували посилення мобілізації в Україні 04.01.24, 12:20 • 20661 перегляд

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що доопрацьований законопроєкт про мобілізацію, який має на меті надати відпочинок тим, хто воює на фронті з 2022 року, та забезпечити систему заміни, буде поданий до Верховної Ради за кілька тижнів.

Володимир Омельченко

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