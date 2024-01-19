В Верховную Раду подали законопроект, предлагающий разрешить заключенным поступать в ВСУ
Законопроект, предложенный народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко, предусматривает амнистию отдельным заключенным для вступления в ряды Вооруженных сил Украины.
На Харьковщине мужчина сбросил тело своего друга на железнодорожные пути, чтобы замаскировать убийство под самоубийство
В Харьковской области Украины задержали пожилого мужчину, который убил своего друга и выбросил его тело на железнодорожные пути, чтобы создать видимость самоубийства. Подозреваемый попытался совершить преступление во время пьяного конфликта, но был пойман местными властями.
Украина планирует стать "газовым сейфом" Европы - Шмыгаль
Украина планирует стать "газовым сейфом" Европы и приглашает европейские компании хранить до 10 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах.
В Борисполе готовятся к забегу ко Дню Соборности: на одной из улиц ограничат движение транспорта
Движение транспорта по улице Соборной в Борисполе будет временно ограничено 20 января в связи с проведением спортивного забега.
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
Противник имеет целью захватить Часов Яр на Бахмутском направлении, предупредил подполковник Владимир Фитьо. В регионе продолжаются активные боевые действия.
Днепропетровщина: россияне снова атаковали Никопольский район, без жертв и разрушений
По сообщениям, российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применив ударные беспилотники и артиллерию. О пострадавших не сообщается, но информация о материальном ущербе остается неподтвержденной.
В Украине планируют строительство линии электропередач с Днестровской ГАЭС до подстанции "Винницкая"
Кабмин принимает документ, который дает разрешение "Укрэнерго" на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков для их дальнейшего использования при строительстве этой новой ЛЭП.
Страны Балтии создадут совместную зону обороны на границе с россией на беларусью
Эстония, Латвия и Литва договорились о создании совместной Балтийской оборонной зоны на своих восточных границах с россией и беларусью для сдерживания и защиты от военных угроз.
В Павлограде спасатели сняли с подоконника третьего этажа двух малышей
Двое детей, двух и трех лет, были спасены спасателями с подоконника квартиры на третьем этаже в Днепропетровске, Украина. Детей нашли дома одних.
На тамбовский пороховой завод в рф упал беспилотник - росСМИ
Неизвестный беспилотник врезался в одно из крупнейших российских предприятий по производству пороха. Это произошло после недавнего пожара на нефтебазе в брянской области рф.