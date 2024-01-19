В Верховную Раду подали законопроект, предлагающий разрешить заключенным поступать в ВСУ

В Верховную Раду Украины подали законопроект, который предусматривает амнистию некоторых категорий заключенных, чтобы те могли вступить в Силы обороны Украины. Об этом со ссылкой на карточку законопроекта пишет УНН.

Детали

На сайте Верховной Рады появился законопроект №10419, инициатором которого является народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Однако никаких других деталей по законопроекту на сайте ВР пока нет.

Дополнение

В то же время Гончаренко в своем Telegram-канале уверяет, что согласно законопроекту №10419 лица, совершившие особо тяжкие уголовные преступления, или те, кто совершил нарушения против национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка - не смогут пользоваться правом на амнистию.

По его словам, документ предлагает такие условия для амнистии:

- добровольное решение проходить военную службу;

- пригодность к несению военной службы.

Мы должны начать призывать осужденных. Ситуация критическая. Поэтому начинаем двигаться в реализации этого процесса - заявил Гончаренко.

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Напомним,

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявила, что доработанный законопроект о мобилизации, который имеет целью предоставить отдых тем, кто воюет на фронте с 2022 года, и обеспечить систему замены, будет подан в Верховную Раду через несколько недель.