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До суду скерували справу розкрадання 2 млн грн на бліндажі у зоні ООС

До суду скерували справу розкрадання 2 млн грн на бліндажі у зоні ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Справу розкрадання коштів обсягом 2 млн грн, виділених на бліндажі в зоні ООС, скеровано до суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України.

"22 лютого 2019 року обвинувальний акт стосовно екс-начальниці управління капітального будівництва однієї з ОДА в Західному регіоні, причетної до розкрадання 2 млн грн, виділених на облаштування бліндажів в зоні ООС, скеровано до суду", - повідомили у НАБУ.

Посадовець обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

За версією слідства, обвинувачена внесла зміни до проектно-кошторисної документації зі зведення бліндажів у зоні ООС у Донецькій області, через що підрядники збудували взводні опорні пункти з матеріалів, які, з військової точки зору, не придатні для цього типу споруд.

Нагадаємо, суд відмовив в обранні запобіжного заходу екс-прокурору сил АТО.

Українські Національні Новини

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