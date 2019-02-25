До суду скерували справу розкрадання 2 млн грн на бліндажі у зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Справу розкрадання коштів обсягом 2 млн грн, виділених на бліндажі в зоні ООС, скеровано до суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України.
"22 лютого 2019 року обвинувальний акт стосовно екс-начальниці управління капітального будівництва однієї з ОДА в Західному регіоні, причетної до розкрадання 2 млн грн, виділених на облаштування бліндажів в зоні ООС, скеровано до суду", - повідомили у НАБУ.
Посадовець обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).
За версією слідства, обвинувачена внесла зміни до проектно-кошторисної документації зі зведення бліндажів у зоні ООС у Донецькій області, через що підрядники збудували взводні опорні пункти з матеріалів, які, з військової точки зору, не придатні для цього типу споруд.
Нагадаємо, суд відмовив в обранні запобіжного заходу екс-прокурору сил АТО.