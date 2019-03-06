До складу “Укроборонпрому” можуть увійти міжнародні фахівці з країн НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко вимагає негайно вирішити питання щодо розширення складу концерну "Укроборонпрому" за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО. Про це він заявив під час засідання РНБО, передає кореспондент УНН.
“Пропоную негайно вирішити питання щодо розширення складу концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО”, - сказав Порошенко.
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З урахуванням євроатлантичної інтеграції Україні нема чого ховати, зазначив він.
“Це є кроком відповідно до закону про національну безпеку України”, — наголосив він.
Нагадаємо, уряд має внести зміни в законодавчі акти для уникнення надмірного засекречення інформації щодо державного оборонного замовлення.