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До складу “Укроборонпрому” можуть увійти міжнародні фахівці з країн НАТО

До складу “Укроборонпрому” можуть увійти міжнародні фахівці з країн НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко вимагає негайно вирішити питання щодо розширення складу концерну "Укроборонпрому" за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО. Про це він заявив під час засідання РНБО, передає кореспондент УНН.

“Пропоную негайно вирішити питання щодо розширення складу концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО”, - сказав Порошенко.

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З урахуванням євроатлантичної інтеграції Україні нема чого ховати, зазначив він. 

“Це є кроком відповідно до закону про національну безпеку України”, — наголосив він.

Нагадаємо, уряд має внести зміни в законодавчі акти для уникнення надмірного засекречення інформації щодо державного оборонного замовлення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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