В состав "Укроборонпрома" могут войти международные специалисты из стран НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко требует немедленно решить вопрос о расширении состава концерна "Укроборонпрома" за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО. Об этом он заявил во время заседания СНБО, передает корреспондент УНН.
"Предлагаю немедленно решить вопрос о расширении состава концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - сказал Порошенко.
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С учетом евроатлантической интеграции Украине нечего прятать, отметил он.
"Это является шагом в соответствии с законом о национальной безопасности Украины", - подчеркнул он.
Напомним, правительство должно внести изменения в законодательные акты для предотвращения чрезмерного засекречивания информации по государственному оборонному заказу.