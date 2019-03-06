Президент підтримав ідею часткового розсекречення оборонного замовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Уряд має внести зміни в законодавчі акти для уникнення надмірного засекречення інформації щодо державного оборонного замовлення. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент УНН.
“Маємо ініціювати зміни в законодавчі акти для уникнення надмірного засекречення інформації щодо державного оборонного замовлення. Ми обговорили це з Міністром оборони, головою Служби безпеки, ми безумовно маємо закупівлі старої, переважно радянської зброї, запчастин, боєприпасів до неї, також можуть бути переважно відкритими”, — сказав Порошенко.
Він зазначив, що вимагає забезпечити широке використання конкурентних процедур закупівлі, тим паче зараз надано право Міноборони самостійно здійснювати такі закупівлі.
“Водночас відомості про новітні розробки, зокрема в ракетній техніці, сучасні технології, зокрема інформаційні, і надалі охороняються державою від чужих очей. Всі зазначені мною міри стосуються концерну “Укроборонпром”, — наголосив Президент.
Нагадаємо, через ризик корупції в оборонній промисловості та структурі процесу закупівель Сполучені Штати закликають уряд України виділити кошти на фінансовий аудит "Укроборонпрому" і внести поправки до Закону "Про державну таємницю" для зняття грифу секретності з Державного оборонного замовлення.