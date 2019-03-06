Президент поддержал идею частичного рассекречивания оборонного заказа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Правительство должно внести изменения в законодательные акты для предотвращения чрезмерного засекречивания информации по государственному оборонному заказу. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент УНН.
"Мы должны инициировать изменения в законодательные акты для предотвращения чрезмерного засекречивания информации по государственному оборонному заказу. Мы обсудили это с Министром обороны, председателем Службы безопасности, мы безусловно имеем закупки старой, преимущественно советского оружия, запчастей, боеприпасов к нему, также могут быть преимущественно открытыми", - сказал Порошенко.
Он отметил, что требует обеспечить широкое использование конкурентных процедур закупки, тем более сейчас предоставлено право Минобороны самостоятельно осуществлять такие закупки.
"Вместе с тем, сведения о новейших разработках, в частности в ракетной технике, современные технологии, в частности информационные, и в дальнейшем охраняются государством от чужих глаз. Все указанные мной меры касаются концерна "Укроборонпром", - подчеркнул Президент.
Напомним, из-за риска коррупции в оборонной промышленности и структуре процесса закупок Соединенные Штаты призывают правительство Украины выделить средства на финансовый аудит "Укроборонпрома" и внести поправки в Закон "О государственной тайне" для снятия грифа секретности с Государственного оборонного заказа.