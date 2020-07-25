До послаблення карантину не готові 9 регіонів України - МОЗ

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", - йдеться у повідомленні.

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За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження: Вінницька область (динаміка 32,67%), Волинська область (виявлення 18,45%, динаміка 13,98%), Житомирська область (динаміка 51,84%), Закарпатська область (завантаженість ліжок 64,23%), Івано-Франківська область (виявлення 12,71%, динаміка 35,30%), Львівська область (виявлення 11,51%), Рівненська область (виявлення 11,56%), Тернопільська область (динаміка 88,90%) і Чернівецька область (динаміка 34,23%). Окрім того, не готовими до пом’якшення карантинних обмежень вважаються тимчасово окуповані АР Крим та місто Севастополь — через відсутність даних.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 63,9 тис. випадків COVID-19, за добу — 1 106.