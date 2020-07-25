До послаблення карантину не готові 9 регіонів України - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. В Україні 9 регіонів не відповідають цільовим показникам, необхідних для переходу до наступного етапу послаблення карантинних обмежень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", - йдеться у повідомленні.
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За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження: Вінницька область (динаміка 32,67%), Волинська область (виявлення 18,45%, динаміка 13,98%), Житомирська область (динаміка 51,84%), Закарпатська область (завантаженість ліжок 64,23%), Івано-Франківська область (виявлення 12,71%, динаміка 35,30%), Львівська область (виявлення 11,51%), Рівненська область (виявлення 11,56%), Тернопільська область (динаміка 88,90%) і Чернівецька область (динаміка 34,23%). Окрім того, не готовими до пом’якшення карантинних обмежень вважаються тимчасово окуповані АР Крим та місто Севастополь — через відсутність даних.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 63,9 тис. випадків COVID-19, за добу — 1 106.