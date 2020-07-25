К ослаблению карантина не готовы 9 регионов Украины - МОЗ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 10047 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100005 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104883 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131024 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109797 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129985 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101844 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102534 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104372 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
К ослаблению карантина не готовы 9 регионов Украины - МОЗ

К ослаблению карантина не готовы 9 регионов Украины - МОЗ

Киев  •  УНН

 • 23241 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украине 9 регионов не соответствуют целевым показателям, необходимым для перехода к следующему этапу ослабления карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба МОЗ.

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - говорится в сообщении.

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По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения Винницкая область (динамика 32,67%), Волынская область (выявление 18,45%, динамика 13,98%), Житомирская область (динамика 51,84%), Закарпатская область ( загруженность коек 64,23%), Ивано-Франковская область (выявление 12,71%, динамика 35,30%), Львовская область (выявление 11,51%), Ровенская область (выявление 11,56%), Тернопольская область (динамика 88,90%) и Черновицкая область (динамика 34,23%). Кроме того, не готовыми к смягчению карантина считаются временно оккупированных АР Крым и город Севастополь - из-за отсутствия данных.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 63,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1106.

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