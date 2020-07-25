К ослаблению карантина не готовы 9 регионов Украины - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украине 9 регионов не соответствуют целевым показателям, необходимым для перехода к следующему этапу ослабления карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба МОЗ.
"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - говорится в сообщении.
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По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения Винницкая область (динамика 32,67%), Волынская область (выявление 18,45%, динамика 13,98%), Житомирская область (динамика 51,84%), Закарпатская область ( загруженность коек 64,23%), Ивано-Франковская область (выявление 12,71%, динамика 35,30%), Львовская область (выявление 11,51%), Ровенская область (выявление 11,56%), Тернопольская область (динамика 88,90%) и Черновицкая область (динамика 34,23%). Кроме того, не готовыми к смягчению карантина считаются временно оккупированных АР Крым и город Севастополь - из-за отсутствия данных.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 63,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1106.