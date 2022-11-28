До Польщі з початку повномасштабної війни виїхали 8 млн українців, повернулися - 6,2 мільйона

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«Вчора, тобто 27.11, співробітники прикордонної служби оформили 23,2 тис. осіб на прикордонних переходах у напрямку з України до Польщі. В зворотному напрямку – в Україну – в’їхали 23,1 тис. громадян», - ідеться у повідомленні.

За статистикою попередньої доби, 26 листопада кордон з України в Польщу перетнули 25,3 тис. українців. В Україну заїхали 24,6 тис. людей.

З початку війни 24 лютого з України до Польщі в'їхали 8,031 млн людей. У зворотному напрямку – до України – виїхали понад 6,219 млн осіб.

Доповнення

У країнах Європейського Союзу зареєстровано понад 4,75 млн українських біженців.