До Польщі з початку повномасштабної війни виїхали 8 млн українців, повернулися - 6,2 мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. До Польщі з початку повномасштабної війни рф проти України виїхали 8 млн українців, повернулися - 6,2 мільйона. Про це повідомляє пресслужба польської прикордонної служби в Twitter, інформує УНН.
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«Вчора, тобто 27.11, співробітники прикордонної служби оформили 23,2 тис. осіб на прикордонних переходах у напрямку з України до Польщі. В зворотному напрямку – в Україну – в’їхали 23,1 тис. громадян», - ідеться у повідомленні.
За статистикою попередньої доби, 26 листопада кордон з України в Польщу перетнули 25,3 тис. українців. В Україну заїхали 24,6 тис. людей.
З початку війни 24 лютого з України до Польщі в'їхали 8,031 млн людей. У зворотному напрямку – до України – виїхали понад 6,219 млн осіб.
Доповнення
У країнах Європейського Союзу зареєстровано понад 4,75 млн українських біженців.