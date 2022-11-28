В Польшу с начала полномасштабной войны выехали 8 млн украинцев, вернулись - 6,2 миллиона

Детали



«Вчера, то есть 27.11, сотрудники пограничной службы оформили 23,2 тыс. человек на пограничных переходах в направлении Украины в Польшу. В обратном направлении – в Украину – въехали 23,1 тыс. граждан», - говорится в сообщении.

По статистике предыдущих суток, 26 ноября границу из Украины в Польшу пересекли 25,3 тыс. украинцев. В Украину въехали 24,6 тыс. человек.

С начала войны 24 февраля из Украины в Польшу въехали 8,031 млн человек. В обратном направлении – в Украину – выехали более 6,219 млн человек.

Дополнение

В странах Европейского Союза зарегистрировано более 4,75 млн украинских беженцев.