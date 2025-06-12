До половини боїв - на Покровському та Новопавлівському напрямках: карта від Генштабу
Київ • УНН
За минулу добу на фронті зафіксовано 220 бойових зіткнень, половина з них - на Покровському та Новопавлівському напрямках. Ворог завдав 86 авіаційних ударів та здійснив понад 6000 обстрілів.
Близько половини з 220 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 12 червня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 11 червня, пише УНН.
Загалом, за вчора зафіксовано 220 бойових зіткнень
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6064 обстріли, з яких 122 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3744 дрони-камікадзе.
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, сім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, п’ять пунктів управління, три склади боєприпасів та ще два інших важливих об’єкта російських загарбників", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське.
На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Ступочок та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у районі Малинівки.
На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів три атаки у напрямку населеного пункту Павлівка.
На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 40 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.
Мінус мільйон: втрати ворога на війні в Україні перетнули символічну позначку12.06.25, 08:02 • 1418 переглядiв