До половины боев - на Покровском и Новопавловском направлениях: карта от Генштаба
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 220 боевых столкновений, половина из них - на Покровском и Новопавловском направлениях. Враг нанес 86 авиационных ударов и произвел более 6000 обстрелов.
Около половины из 220 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 12 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 11 июня, пишет УНН.
Всего, за вчера зафиксировано 220 боевых столкновений
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 86 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6064 обстрела, из которых 122 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3744 дроны-камикадзе.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, семь артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, пять пунктов управления, три склада боеприпасов и еще два других важных объекта российских захватчиков", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении наши войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных Степовая Новоселовка, Загрызово и в направлении Песчаного, Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Редкодуб, Ямполовка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степовое, Грековка, Новый Мир, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.
На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк и Яблоновка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Новоукраинка, Зверово, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Горехово, Андреевка и в сторону Полтавки, Алексеевки, Муравки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 46 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Вольное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили пять атак в районе Малиновки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел три атаки в направлении населенного пункта Павловка.
На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов с применением 40 управляемых авиационных бомб, а также совершил 268 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности шесть - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.
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