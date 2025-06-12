До половины боев - на Покровском и Новопавловском направлениях: карта от Генштаба

Около половины из 220 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 12 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 11 июня, пишет УНН.

Всего, за вчера зафиксировано 220 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 86 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6064 обстрела, из которых 122 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3744 дроны-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, семь артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, пять пунктов управления, три склада боеприпасов и еще два других важных объекта российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных Степовая Новоселовка, Загрызово и в направлении Песчаного, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Редкодуб, Ямполовка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степовое, Грековка, Новый Мир, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Новоукраинка, Зверово, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Горехово, Андреевка и в сторону Полтавки, Алексеевки, Муравки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 46 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Вольное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили пять атак в районе Малиновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел три атаки в направлении населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов с применением 40 управляемых авиационных бомб, а также совершил 268 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности шесть - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

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