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До півтора мільйона українців можуть повернутися з-за кордону вже цьогоріч - Свириденко

До півтора мільйона українців можуть повернутися з-за кордону вже цьогоріч - Свириденко

Київ • УНН

 • 116361 перегляди

За словами міністерки економіки Свириденко, до 1,5 мільйона українців можуть повернутися додому у 2024 році, якщо безпека покращиться.

В цьому році Мінекономіки очікує, що до 1,5 млн українців, які через агресію рф вимушено покинули Україну, повернуться додому. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час вебінару, передає кореспондентка УНН.

Якщо безпекова ситуація в Україні буде покращуватися, ми очікуємо, що українці будуть повертатися. Найбільша кількість українців це до 1,5 млн людей можуть повернутися в кінці 2024 року. 

- сказала Юлія Свириденко.

Деталі

За словами Юлії Свириденко, українці вже поступово починають повертатися додому. Проте міграційна ситуація й досі залишається надзвичайно складною і гострою. За підрахунками ООН наразі 6,5 млн українців перебувають за кордоном.

Мінекономіки в 2024 році прогнозують, що до 1,5 млн біженців повернуться додому. Причин робити такі припущення дві. В першу чергу це імовірне покращення безпекової ситуації. Другий чинник більш психологічний і фінансовий. Це втома українців, які вимушено проживають за кордоном.

Все таки життя за кордоном має велике фінансове навантаження. І не всі люди, які поїхали, з 6,5 млн, мали намір жити за кордоном. Для багатьох із них це вимушене рішення і вони мають стійкий намір повернутися. 

- пояснила Юлія Свириденко 

Вона також додала, що основне завдання уряду, це забезпечити необхідні умови для повернення українців в Україну.

Доповнення

Під час свого виступу Свириденко повідомила, що в цьому році зростання ВВП прогнозується на рівні 4,6%. Інвестиції у 2024 порівняно з 2023 зростуть, за припущеннями Мінекономіки, на 29,%. Також прогнозується поступове відновлення вітчизняного виробництва, а також розширення приватного споживання та інвестиційний попит.

Щодо інфляції, Мінекономіки очікують, що вона не перевищить показники минулого року.

Водночас складною буде залишатися на ринку праці. За словами Свириденко, рівень безробіття прогнозується на достатньо високому рівні, а саме 18.7%.

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Нагадаємо

У 2024 році очікується зростання експорту товарів та послуг з України на 9%, на 19,4% у 2025-у та 20,6% у 2026 році. 

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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