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До полутора миллионов украинцев могут вернуться из-за границы уже в этом году - Свириденко

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 17:56  •  16513 просмотра

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По словам министра экономики Свириденко, до 1,5 миллиона украинцев могут вернуться домой в 2024 году, если безопасность улучшится.

В этом году Минэкономики ожидает, что до 1,5 млн украинцев, которые из-за агрессии РФ вынужденно покинули Украину, вернутся домой. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время вебинара, передает корреспондентка УНН.

Если ситуация с безопасностью в Украине будет улучшаться, мы ожидаем, что украинцы будут возвращаться. Наибольшее количество украинцев это до 1,5 млн человек могут вернуться в конце 2024 года. 

- сказала Юлия Свириденко.

Детали

По словам Юлии Свириденко, украинцы уже постепенно начинают возвращаться домой. Однако миграционная ситуация до сих пор остается чрезвычайно сложной и острой. По подсчетам ООН сейчас 6,5 млн украинцев находятся за рубежом.

Минэкономики в 2024 году прогнозируют, что до 1,5 млн беженцев вернутся домой. Причин делать такие предположения две. В первую очередь это вероятное улучшение ситуации с безопасностью. Второй фактор более психологический и финансовый. Это усталость украинцев, которые вынужденно проживают за рубежом.

Все таки жизнь за границей имеет большую финансовую нагрузку. И не все люди, которые уехали, из 6,5 млн, намеревались жить за границей. Для многих из них это вынужденное решение и они имеют устойчивое намерение вернуться. 

- объяснила Юлия Свириденко 

Она также добавила, что основная задача правительства, это обеспечить необходимые условия для возвращения украинцев в Украину.

Дополнение

Во время своего выступления Свириденко сообщила, что в этом году рост ВВП прогнозируется на уровне 4,6%. Инвестиции в 2024 по сравнению с 2023 вырастут, по предположениям Минэкономики, на 29,%. Также прогнозируется постепенное восстановление отечественного производства, а также расширение частного потребления и инвестиционный спрос.

Относительно инфляции, Минэкономики ожидают, что она не превысит показатели прошлого года.

В то же время сложной будет оставаться на рынке труда. По словам Свириденко, уровень безработицы прогнозируется на достаточно высоком уровне, а именно 18.7%.

Минэкономики подготовило проект нового Кодекса законов о труде06 январь 2024, 04:29 • 37677 просмотров

Напомним

В 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, на 19,4% в 2025-м и 20,6% в 2026 году. 

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Общество
До півтора мільйона українців можуть повернутися з-за кордону вже цьогоріч - Свириденко
Up to one and a half million Ukrainians may return from abroad this year - Svyrydenko
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До полутора миллионов украинцев могут вернуться из-за границы уже в этом году - Свириденко

По словам министра экономики Свириденко, до 1,5 миллиона украинцев могут вернуться домой в 2024 году, если безопасность улучшится.

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