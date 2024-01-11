До полутора миллионов украинцев могут вернуться из-за границы уже в этом году - Свириденко
Киев • УНН
По словам министра экономики Свириденко, до 1,5 миллиона украинцев могут вернуться домой в 2024 году, если безопасность улучшится.
В этом году Минэкономики ожидает, что до 1,5 млн украинцев, которые из-за агрессии РФ вынужденно покинули Украину, вернутся домой. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время вебинара, передает корреспондентка УНН.
Если ситуация с безопасностью в Украине будет улучшаться, мы ожидаем, что украинцы будут возвращаться. Наибольшее количество украинцев это до 1,5 млн человек могут вернуться в конце 2024 года.
Детали
По словам Юлии Свириденко, украинцы уже постепенно начинают возвращаться домой. Однако миграционная ситуация до сих пор остается чрезвычайно сложной и острой. По подсчетам ООН сейчас 6,5 млн украинцев находятся за рубежом.
Минэкономики в 2024 году прогнозируют, что до 1,5 млн беженцев вернутся домой. Причин делать такие предположения две. В первую очередь это вероятное улучшение ситуации с безопасностью. Второй фактор более психологический и финансовый. Это усталость украинцев, которые вынужденно проживают за рубежом.
Все таки жизнь за границей имеет большую финансовую нагрузку. И не все люди, которые уехали, из 6,5 млн, намеревались жить за границей. Для многих из них это вынужденное решение и они имеют устойчивое намерение вернуться.
Она также добавила, что основная задача правительства, это обеспечить необходимые условия для возвращения украинцев в Украину.
Дополнение
Во время своего выступления Свириденко сообщила, что в этом году рост ВВП прогнозируется на уровне 4,6%. Инвестиции в 2024 по сравнению с 2023 вырастут, по предположениям Минэкономики, на 29,%. Также прогнозируется постепенное восстановление отечественного производства, а также расширение частного потребления и инвестиционный спрос.
Относительно инфляции, Минэкономики ожидают, что она не превысит показатели прошлого года.
В то же время сложной будет оставаться на рынке труда. По словам Свириденко, уровень безработицы прогнозируется на достаточно высоком уровне, а именно 18.7%.
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Напомним
В 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, на 19,4% в 2025-м и 20,6% в 2026 году.
До полутора миллионов украинцев могут вернуться из-за границы уже в этом году - Свириденко
По словам министра экономики Свириденко, до 1,5 миллиона украинцев могут вернуться домой в 2024 году, если безопасность улучшится.
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