До Одеси прибули 4,6 тисяч паломників-хасидів – Національна гвардія
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. До аеропорту Одеси прибувають паломники, які готуються в Умані на Черкащині зустріти новий рік за іудейським календарем, повідомляє пресслужба Національної гвардії України, передає УНН.
“Гвардійці успішно охороняють громадський порядок та безпеку в аеропорту Одеси під час прибуття паломників-хасидів... Паломники-хасиди масово продовжують прибувати в Україну для святкування іудейського Нового року. На даний час до Одеси прибуло близько 4 600 паломників. Цьогоріч їх очікується близько 20 тисяч”, — інформують правоохоронці.
Паломників традиційно приймають два українські аеропорти, в Одесі та Києві, адже Умань розташована на трасі Київ — Одеса приблизно посеред цього шляху.
“Гвардійці цілодобово патрулюють біля терміналу аеропорту та на паркінгу й прилеглій території. З Одеси хасиди прямуватимуть автобусами до Умані”, — ідеться в повідомленні Національної гвардії.
Раніше 27 вересня в Державній прикордонній службі повідомили, що до України прибули вже понад 19 тисяч паломників-хасидів, шести у в’їзді відмовили.
Брацлавські хасиди почнуть святкувати Рош га-Шана — новий 5780 рік за іудейським календарем — ввечері 29 вересня.
В Умані Черкаської області похований цадик (праведник) Нахман, його могила — одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Юдеї, що провели Рош га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.
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