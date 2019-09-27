В Одессу прибыли 4,6 тысяч паломников-хасидов — Национальная гвардия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В аэропорт Одессы прибывают паломники, которые готовятся в Умани Черкасской встретить новый год по иудейскому календарю, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, передает УНН.
“Гвардейцы успешно охраняют общественный порядок и безопасность в аэропорту Одессы во время прибытия паломников-хасидов ... Паломники-хасиды массово продолжают прибывать в Украину для празднования иудейского Нового года. В настоящее время в Одессу прибыло около 4,6 тысяч паломников. В этом году их ожидается около 20 тысяч”, — информируют правоохранители.
Паломников традиционно принимают два украинских аэропорта, в Одессе и Киеве, ведь Умань расположена на трассе Киев — Одесса примерно посреди этого пути.
“Гвардейцы круглосуточно патрулируют у терминала аэропорта и на паркинге и прилегающей территории. Из Одессы хасиды будут направляться автобусами в Умань”, — говорится в сообщении Национальной гвардии.
Ранее 27 сентября в Государственной пограничной службе сообщили, что в Украину прибыли уже более 19 тысяч паломников-хасидов, шестерым во въезде отказали.
Брацлавские хасиды начнут праздновать Рош га-Шана — новый 5780 по иудейскому календарю — вечером 29 сентября.
В Умани Черкасской области похоронен цадик (праведник) Нахман, его могила — одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей так называемого брацлавского течения хасидизма. Все евреи, которые представляют течение хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана. Иудеи, провели Рош га-Шана в Умани, верят, что новый год обязательно будет для них счастливым.
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